قيس الخزعلي يكشف سبب استقالة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي

جهينة نيوز

كشف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، تسليمه نصف احتياطي العراق.

وأشار الخزعلي في تصريحات متلفزة، إلى"أن ترامب أرسل رسالة إلى عبد المهدي من أجل تسليمه نصف احتياطي النفط العراقي، مقابل إعمار العراق، لكن عبد المهدي رفض، وهو الآن يدفع ثمن رفضه"، بحسب قوله.

ولفت الخزعلي إلى ان استقاله عادل عبد المهدي لم تكن قرارا صحيحا، وكانت وفق مطلب من الولايات المتحدة،

قائلا: "استقالة عبد المهدي كان مطلبا أمريكيا، وليس من المنطقي أن تقع جميع أخطاء العملية السياسية على عاتق رجل واحد، فعبد المهدي حكم البلاد سنة واحدة فقط، ولا يجب تحميله جميع الأخطاء".

وتابع: "استراتيجية عمل عبد المهدي كانت جيدة، لكن كان لديه أخطاء في التكتيك، فلقد وقع اتفاقية مهمة مع الصين ووقع مع شركة "سيمنز" لتطوير الطاقة الكهربائية، ودعم الحشد الشعبي، وفتح معبر البوكمال، وكانت جميع هذه الإنجازات ضد الإرادة الأمريكية وضد المشروع الأمريكي".

وعن تظاهرات العراق الحالية، قال الخزعلي أن"هناك طرفا ثالثا وهو غير واضح الملامح ولم تصل إليه التحقيقات الكلاسيكية ولن تصل، ويجب أن يكون تحقيقا أمنيا استخباراتيا،

و تابع : "حسب معلوماتنا فهناك خلية مشتركة بين الموساد والسي آي إيه تدير وضع مجاميع العنف من خلال تجنيد مجاميع محلية".

وأكد أن "الهدف الأساسي للارادات الأجنبية هو أن العراق يعاني الكثير، وهناك مشروعين، الأمريكي يهدف إلى تغيير المنظومة السياسية وتغيير رئيس الحكومة حتى يأتي رئيس وزراء يوافق على تمرير صفقة القرن، بمعنى الموافقة على توطين اللاجئين الفلسطينيين غربي العراق".وأشار الخزعلي، إلى أن "الهدف الثاني هو اقتصادي، إذ أن ترامب يريد من دول الخليج المال، والنفط من العراق".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تظاهرات متواصلة، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.