ديشان يكشف تولي زيدان قيادة "الديوك" مستقبلاً

جهينة نيوز

كشف ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، أن مواطنه زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، سيصبح مدرب "الديوك" المقبل.

ووفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المدرب الفرنسي، المتوج بآخر نسخة من كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في روسيا، أكد أن زيدان هو من سيتولى مهمة قيادة منتخب فرنسا مستقبلا.

وقال ديشان، في حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية "مدرب المنتخب القادم سيكون زيدان، في لحظة أو أخرى سيكون هو".

وأما بالنسبة إلى احتمال اعتزال ديشان عالم التدريب، فأوضح أن هذا الأمر ليس بالشيء القريب، مضيفا "عندما تكون مدربا فعامل العمر ليس موجودا".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن منذ أسابيع تمديد عقد ديشان حتى نهاية عام 2022، وهو ما يضمن له قيادة الفريق خلال منافسات كأس الأمم الأوروبية التي ستقام العام المقبل، ومنافسات المونديال المقبلة عام 2022 .

وتطرق ديشان أيضا إلى مسألة عودة كريم بنزيمة إلى صفوف المنتخب، قائلا "ليس لدي ما أقوله عنه، بالنسبة لي هذه ليست مسألة للحديث عنها، وقرار محكمة النقض لا يعنيني، عندما يتوجب عليّ اتخاذ أحد القرارات، فأتخذه أيا كان هو، لدي هدف واحد فقط، هو: المصلحة الجماعية لمنتخب فرنسا".

ولم ينضم بنزيمة لصفوف المنتخب الفرنسي منذ سنة 2015، في أعقاب حادثة ابتزاز زميله السابق، ماثيو فالبوينا.