صورة تحول كلب إلي نجم عالمي

جهينة نيوز

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أشعة "X" لكلب صغير، جعلته النجم في الأيام السابقة، حيث قام الفنان الأمريكي "بول أندرو ريختر" الكاتب والكوميدي ومقدم البرامج، بنشر الصورة للكلب على حسابه الشخصي على الانستغرام.

وكان رد فعل المغردون علي الصورة التي ظهر فيها الكلب، وكأنه وحش ذو عينين واسعتين، أنها كوميدية ومضحكة، وعلق بول أندرو ريختر: " إنه أمر فظيع ومضحك في نفس الوقت".

وتسائل الجميع عما إذا كانت حالة الكلب على ما يرام ، وأكد صاحبه أنه على ما يرام، ونشر صورة جديدة للكلب متمددا في الشمس