ترامب يعلق على مماطلة الديمقراطيين بإحالة قضيته لمجلس الشيوخ.. ويكشف السبب..

جهينة نيوز

علّق الرئيس الأميركي على مماطلة الديمقراطيين في مجلس النواب بإحالة اتهاماتهم له إلى مجلس الشيوخ، وعزاها لنيتهم التستر على الواشي به والمخبر الذي كشف مكالمته مع رئيس أوكرانيا.

وأبدى دونالد ترامب استياءه من الضجة والتكهنات التي أثارتهما نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب بعد إعلانها أنها ستنتظر قبل تقديم مادتي عزل الرئيس إلى مجلس الشيوخ رغم تصويت مجلس النواب لصالحهما.

وقال ترامب الليلة الماضية في تغريدة على 'تويتر': 'السبب وراء عدم رغبة الديمقراطيين بتقديم تهمتي العزل إلى مجلس الشيوخ هو أنهم لا يريدون للسياسي الفاسد آدم شيف تقديم شهادته تحت القسم، ولا يريدون شهادة الواشي والواشي الثاني المفقود والمخبر وبايدن'.

وأضاف ترامب في تغريدة منفصلة: 'النواب الديمقراطيون لم يتمكنوا من الحصول على صوت جمهوري واحد في حيلة العزل، الجمهوريون لم يسبق لهم الاتحاد هكذا، قضية الديمقراطيين سيئة للغاية لدرجة أنهم لا يريدون الذهاب بها للمحاكمة'.

وكانت بيلوسي قالت في تعليق على عدم إرسال تهمتي العزل إلى مجلس الشيوخ: 'هذه نيتنا ولكن سنرى ماذا سيحدث هناك (مجلس الشيوخ)' معبرة عن قلقها حيال إجراء محاكمة عادلة للرئيس الأميركي في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 230 صوتا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، على توجيه تهمتي استغلال السلطة رسميا وعرقلة عمل الكونغرس إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.