الجيش السوري يتقدم بريف إدلب الجنوبي الشرقي ويبسط السيطرة على عدة مناطق

جهينة نيوز:

تقدم الجيش السوري على حساب جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها في ريف ادلب الجنوبي الشرقي باسطاً سيطرته على قرية ام جلال وغدة قرى أخرى جنوب شرق مدينة إدلب.

وافاد الإعلام الحربي، صباح اليوم، ان الجيش السوري بسط سيطرته على قرى ربيعة والخريبة وبرنان غرب الخريبة وقرية شعرة العجائز جنوب غرب ربيعة بريف ادلب الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكات مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها

ووفقا للمرصد المعارض فقد قتل من المجموعات المسلحة 29 مسلحاً خلال المواجهات مع الجيش السوري.

وكانت "مواقع معارضة" أفادت يوم امس ان الطيران الحربي السوري استهدف بلدة خان السبل وقرى حنتوتين ومعرشمشة وبينين، إضافةً إلى بلدات جرجناز والغدفة ومعر شمارين بريف إدلب.

فيما أكد مصدر ميداني في ريف إدلب الجنوبي، أن الجيش واصل زحفه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد أن استقدم تعزيزات إلى المنطقة الحيوية، وتمكن من السيطرة على بلدة “ام جلال” التي تشكل خط الدفاع الأول عن مدينة معرة النعمان على طريق “ام ٤” الدولي الذي يصل حماة بحلب، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضح المصدر للصحيفة، أن الجيش السوري هيمن صباح اليوم، بعد قصف بالوسائط النارية المناسبة، على قريتي ربيعة والخريبة وبات على بعد أقل من ١٥ كيلو مترا عن الطريق الدولي الذي يشكل هدفا مرحليا للجيش بالاستحواذ عليه وفق اتفاق “سوتشي” الخاص بإدلب بين الرئيسين الروسي والتركي، مشيراً الى أن معرة النعمان، أهم معقل ل “النصرة” وللميليشيات المسلحة التابعة لتركيا مثل “الجبهة الوطنية للتحرير”، هي الهدف المقبل الجيش السوري على أن تليها مدينة سراقب المتربعة على الطريق وعلى مفارق طرق تقود إلى حلب وإلى اللاذقية حيث طريق “ام ٥” الذي نص “سوتشي” على وضعه في الخدمة نهاية العام المنصرم