الرئيس الجزائري يكلّف وزيرا أولا بالنيابة بعد استقالة رئيس الحكومة

الجمعة, 20 كانون الأول 2019 الساعة 11:14 | سياسة, عربي

الرئيس الجزائري يكلّف وزيرا أولا بالنيابة بعد استقالة رئيس الحكومة

جهينة نيوز:

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة، كما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال.

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة، كما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: “استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، الذي عينه وزيرا أولا بالنيابة. كما كلف السيد رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال”.

وكان رئيس الحكومة نور الدين بدوي، قدم استقالته في وقت سابق من اليوم، حسب بيان للرئاسة أكد أن “طلب الاستقالة حظي بالموافقة”.

وأكد موقع “النهار” إنهاء مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وتعيين وزير السكن كمال بلجود خلفا له.


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