نيوزيلندا تبحث عن أشخاص يتمتعون بصفات "بشعة" للعمل في فيلم

جهينة نيوز:

طرح منتجو سلسلة «سيّد الخواتم» (Lord of the Rings) على موقع «أمازون» طلباً غريباً للأشخاص الذين يكسوهم الشعر وتغزوهم التجاعيد، للعب أدوار «العفاريت» أو الغيلان المرعبة (الأورك)، التي ظهرت في سلسلة الأفلام الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته. وتأمل أمازون في العثور على أشخاص من جميع الأعمار والبلدان، ويتمتعون بمواصفات شخصية «بشعة» أو «مشوّهة»، كوسيلة على ما يبدو لخفض تكاليف الإنتاج، خصوصاً في قسم المكياج، على رغم ميزانية السلسلة التي تُقدّر بحوالى مليار دولار.

وجاء في إعلان طلب ممثلين كومبارس أو ثانويين، أسئلة غريبة على النحو التالي: «هل لديك بعض التجاعيد؟ هل تعرضت لضوء الشمس مطوّلاً؟ هل وجهك مشوّه بعض الشيء؟».

وأسهبت صحيفة التايمز البريطانية في كشف الإعلان وقالت: «هل جلد وجهك أشبه بحقيبة يد أو مجعّد مثل الزبيب؟ هل عدد الأسنان التي تفتقدها يفوق عدد الأسنان المتبقية؟ هل ينبت الشعر في جميع أنحاء جسمك الكبير أو الصغير السخيف؟ إذا كان الأمر كذلك، فإنّ نيوزيلندا تحتاج إليك».

على أي حال، فالوظيفة مجزية، إذ انّ الأجر اليومي يقدّر بحوالى 200 دولار يومياً، بالإضافة إلى وجبات الطعام.