ألمانيا تقر اقتراحاً يحظر كل أنشطة "حزب الله" على الأراضي الألمانية

الجمعة, 20 كانون الأول 2019 الساعة 10:51 | سياسة, عربي

ألمانيا تقر اقتراحاً يحظر كل أنشطة

جهينة نيوز:

أقر البرلمان الألماني اقتراحًا يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر كل أنشطة "حزب الله" على الأراضي الألمانية، مشيراً إلى "أنشطته ارهابية" خاصة في سوريا، بحسب رويترز.

وأيد المحافظون من حزب ميركل الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف.

ويدعو الاقتراح ألمانيا للتخلي عن سياساتها الراهنة التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لحزب الله التي قاتلت ضد الإرهاب إلى جانب الجيش السوري في سورية.

وأشاد الاقتراح بجهود الحكومة في اتخاذ مواقف من أنصار 'حزب الله' المشتبه في جمعهم المال لصالح "الجماعة الشيعية" في ألمانيا عن طريق منح الادعاء المزيد من سلطات التحقيق. لكنه قال إن هذه الإجراءات غير كافية.

وتحث الولايات المتحدة وإسرائيل ألمانيا على حظر أنشطة 'حزب الله' بالكامل في رفض لمزاعم بأن جناحه العسكري وجناحه السياسي كيانان منفصلان.

وسنت بريطانيا تشريعا في شباط يعتبر الجناح العسكري لـ حزب الله "منظمة إرهابية" ولا يشمل ذلك التصنيف جناحه السياسي.


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