البوسنة تعيد 25 شخصاً من إرهابيي داعش وعائلاتهم من سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات البوسنية ان مجموعة من 25 مواطناً تضم إرهابيبن من تنظيم 'داعش' وأطفالاً ونساء، أعيدت من مخيمات في سوريا الى ساراييفو الخميس.

وأوضحت وزارة الأمن في بيان أن 7 رجال من المجموعة أوقفوا لدى وصولهم بتهمة القتال 'الى جانب منظمات ارهابية في سوريا والعراق'.

وأكدت الوزارة نقل ست نساء و12 طفلاً إلى مركز استقبال لاجراء فحوص طبية.

وقالت النيابة العامة في بيان إن الرجال يخضعون للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكان وزير الأمن في البوسنة دراغان ميكتيتش صرح في وقت سابق من الشهر الحالي إن السلطات تستعد لإعادة مجموعة من حوالي عشرين شخصًا من مخيمات في سوريا.