رئيس الصين: لن نسمح لأي قوى خارجية بالتدخل في شؤون هونغ كونغ وماكاو

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الصيني ​شي جين بينغ خلال حضور مراسم الاحتفال بالذكرى العشرين لعودة ماكاو إلى الوطن الأم وحفل تنصيب الحكومة الخامسة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، أنه بعد عودة ​هونغ كونغ وماكاو إلى الوطن الأم، كانت معالجة شؤون المنطقتين الإداريتين الخاصتين من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأية قوى خارجية التخدل فيها، مشيراً إلى أن إرادة ​الحكومة الصينية​ والشعب في حماية السيادة الوطنية و​الأمن​ والمصالح التنموية قوية مثل الصخرة.

واوضح إنه منذ أكثر من 30 عاماً، أصبح نجاح ممارسة ​سياسة "دولة واحدة ونظامان" معترفًا به عالميًا، لافتاً إلى أهمية تحسين هذه ​السياسية​ بشكل مستمر بفضل ذكاء الشعب الصيني وجهوده، مضيفاً أن خطى نهضة الأمة الصينية لا يمكن وقفها.