رئيس الصين: لن نسمح لأي قوى خارجية بالتدخل في شؤون هونغ كونغ وماكاو

جهينة نيوز:
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال حضور مراسم الاحتفال بالذكرى العشرين لعودة ماكاو إلى الوطن الأم وحفل تنصيب الحكومة الخامسة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، أنه بعد عودة هونغ كونغ وماكاو إلى الوطن الأم، كانت معالجة شؤون المنطقتين الإداريتين الخاصتين من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأية قوى خارجية التخدل فيها، مشيراً إلى أن إرادة الحكومة الصينية والشعب في حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية قوية مثل الصخرة.
واوضح إنه منذ أكثر من 30 عاماً، أصبح نجاح ممارسة سياسة "دولة واحدة ونظامان" معترفًا به عالميًا، لافتاً إلى أهمية تحسين هذه السياسية بشكل مستمر بفضل ذكاء الشعب الصيني وجهوده، مضيفاً أن خطى نهضة الأمة الصينية لا يمكن وقفها.