لص غبي يسرق فنانا تاركا معه صورة تعرف عليه

جهينة نيوز:

حدث ذلك في مهرجان الأضواء وسط مدينة ريفرسايد الأمريكية، الخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر 2019، حيث سرق اللص الحقيبة الشخصية للفنان وركض هاربا بين الجماهير.

وكان الضحية يعمل كفنان كاريكاتير وحضر مهرجان الأضواء في مدينة ريفرسايد على هذا الأساس، وحوالي الساعة 11:50 مساء اقترب اللص من الضحية وطلب صورة لنفسه، وافق الضحية وبدأ برسم الكاريكاتير للص، وبمجرد الانتهاء من الضحية، أمسك اللص بحقيبة الضحية، التي تحتوي على نحو 500 دولار نقدا، وهرب بين الجماهير وترك صورته مع الفنان.

ونشر الفنان صورة اللص الكاريكاتورية على "فيسبوك" مطالبا من يتعرف عليه بإبلاغه على رقمه الخاص، كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتم وصف المشتبه به بأنه أسمر بالغ، وآخر مرة شوهد يرتدي سترة زرقاء، وقبعة حمراء، ووعد الفنان برسم صورة كاريكاتورية للشخص الذي سيبلغ عن اللص.