بدء تقدم قوات الجيش العربي السوري في ريف إدلب و خسائر فادحة في صفوف الارهابيين

جهينة نيوز:

افادت مصادر ميدانية لجهينة نيوز عن قيام وحدات الجيش العربي السوري بتمهيد عسكري مكثف خلال الساعات الماضية و بدء مساء اليوم التحرك من محور بلدة ام جلال باتجاه مدينة معرة النعمان التي تفصله عنها عدة بلدات.

و افادت المصادر بأن وحدات الجيش العربي السوري الحقت خسائر فادحة في صفوف الجماعات الارهابية و كبدتهم خسائر في العتاد و الارواح.

و يذكر ان عمليات الجيش العربي السوري ضمن منطقة خفض التصعيد جاءت بعد رفض الجماعات الارهابية الانسحاب مسافة 15 كلم وفق اتفاق سوتشي و عدم التزام تركيا بتنفيذ بنود الاتفاق.