قوة أميركية تخطف قياديا بحشد الانبار في عملية إنزال جوي

الخميس, 19 كانون الأول 2019 الساعة 21:51 | سياسة, عالمي

قوة أميركية تخطف قياديا بحشد الانبار في عملية إنزال جوي

جهينة نيوز:

في خطوة خطيرة غير مسبوقة قامت قوة أميركية خلال عملية انزال جوي باعتقال قيادي بارز بالحشد العشائري في الانبار في ناحية البغدادي غربي المحافظة.

وكشف مصدر امني في محافظة الانبار لموقع "المعلومة"، إن "قوة أميركية نفذت عملية انزال جوي استهدفت ناحية البغدادي بقضاء هيت وقامت باعتقال القيادي في حشد الانبار نصير العبيدي من دون معرفة الاسباب التي تقف وراء عملية اعتقاله".

واضاف المصدر، أن " القوات الأميركية نفذت عملية الانزال واعتقلت العبيدي دون اشعار القوات الامنية بعملية الاعتقال ومعرفة الدواعي الحقيقية والجرم الذي ارتكبه المعتقل".

وأوضح المصدر، أن "القوات الامنية ليس لديها اي معلومات عن اعتقال العبيدي الذي يعد من قيادات الحشد العشائري في المناطق الغربية الذي قارع الإرهاب ابان سيطرته على المناطق الغربية، وله مواقف مشرفة في محاربة فكر ارهابيي تنظيم داعش الوهابي".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا