أبراج الجمعة 20 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٠/ ١٢: الجو المحيط والظروف العامة لها اثار فعالة على طباعه، الكلمات هامة عنده، الصبر والكياسة والاخلاص والتقدير والمساعدة صانع سلام وهو القوة بالحياة ويميل للحياة الهادئة، قضية لها تشعب قانوني. يصل لتسوية ويفوز فيها، عقود وتسوية وديون وخضوع لمسائلة، سفر قضايا علمية وحصول على أمور مهنية ومالية، وللبعض فك ارتباط، وللبعض ارتباط، للبعض سفر خارجي لكن غير دائم، وللبعض أحداث جديدة أو للعودة لحب للماضي، حظ سعيد.

الحمل: نراك تتخبط يمين ويسار، محتار، غاضب، بالتأكيد عليك اليوم أن تحمي استقرارك على صعيد الشراكة من خطر، ناقش بهدوء، ابتعد كلياً عن جو النزاع أفضل من أن تندم لاحقاً ولا ينفع الندم، اعتمد أسلوب جديد ولا تعصب، ووظف طاقتك بشكل ايجابي أفضل من أن يتجرأ الشريك ويعمل خصومة

الثور: نهار فيه تراجع على صعيد مهني بسبب تراكم الأعمال، يجب أن تجاهد أكثر ولا تترك أي شيء غامض، بالعكس حاول أن تنهي وتنجز المهم من عملك وتدقق بالتفاصيل لكن لا تبالغ في الارهاق بعملك، وانتبه لصحتك وتتجنب التقصير

الجوزاء: محظوظ نهارك، تقدر أن تحصل على فرصة لتحسن وضعك وتلاقي نفسك تشارك بنشاط يخصك أو يخص أحد أفراد عائلتك أو يمكن متحمس لتعطي رأيك ، نهارك جريء وشجاع وبنفس الوقت أنت مفرح لتسيير أمورك مثل ما تريد، تحقق ربح معنوي مادي، لاترضخ لشروط لا تلائمك

السرطان: مسائل تخص العائلة، امور بيتية او عقارية، لا تترك أحدا يحبطك، معنويا طموحاتك عالية لاتسمح لاحد أن يتدخل بشؤونك الشخصية، يجب ان تكون إيجابي حتى لا تسبب نفور في محيطك العائلي، معروف عنك سرعتك وذكاءك وكرمك، تجنب اثارة المتاعب مع العائلة، اطلب مساعدة وكن متجاوب مع العائلة

الاسد: نهار قوي وداعم جداً، حاول أن لا تسكت على مضض، ولا تبقى لوحدك، تنشط ونشّط نفسك عن طريق زيارة رسائل، نهارك يساعدك على تحقيق هدف، الجو العام يساعدك على ايجاد حل لبعض الاضطرابات، بامكانك ان ترفه نفسك وتعبر عن رأيك بوضوح، وتقدم اشياء جميلة حتى تسمع خبر او اتصال، تحل مشاكل عن طريق الاخوة والجيران، او الاتصالات المهمة، تعامل مع محيطك المقرب بكل ايجابية

العذراء: تتمتع بقدرة عالية وخاصة في اعمالك في الامور المالية، عمليات بيع وشراء احتمال تفرج على صعيد مالي ومعنوي، مكافأة وتقدير لاعمال سابقة لذلك كن منطقي وموضوعي في دراسة امورك المالية ولا تتسرع، مصاريف وهدايا تبحث عن فرص مالية

الميزان: القمر ببرجك يساعدك على المرونة والطاقة والنشاط، تشعر بقوة ومهارة وتنطلق بمشروع جديد، نهارك يحمل أشياء جديدة مفيدة لمصلحتك، تنهي مشاكل كانت عالقة، نهار مميز لتظهر مواهبك وتتقرب من الحبيب والشريك بكل طيبة خاطر ومحبة، كن حذر، الطاقة الموجودة لديك بسبب القمر ببرجك

العقرب: تشكو من بعض التراجع، وتأخير في المعاملات وبلبلة وتكون فاقدا للحيوية وناقد جيد ، لا تستعجل حتى تتفادى اي خيبة امل او فشل او تراجع، اذا كنت تنوي السفر انتبه من مشكلة طارئة والالتباسات، تاخير وامورك تتحرك بوصول القمر لبرجك

القوس: نهارك يحمل لك فرصة ذهبية، تتسارع الاحداث، لقاءات تسويات مقابلات مفاوضات الحظ لجانبك، معطيات إيجابية تخدم مصالحك من خلال رسالة او اتصال، تلبي دعوة مهنية وتكون مرتاح لدرجة كبيرة، لقاء حميمي أو مصالحة، تقوي العلاقات العاطفية، تحقق أمنية مع أصدقاء، يوم للعزائم والدعوات

الجدي: نهار فيه واجبات ضاغطة، يوم متعب تعمل مع الغرباء والمسؤولين، تخصص وقت للعمل الجدي، لا تنشغل بأمور سخيفة أو فارغة، اهتم بالاولويات، تملك سلاح قوي هو سلاح الفكر وسريعة البديهة لم لا تستغلها لتحسين عملك، يومك مميز احفظ ماء وجهك، اكسب ثقة المسؤولين انتبه وركز على الاعمال

الدلو: مشاركة وتحركات واتصالات، لا تضيع الوقت ولا تتردد بمشاركة، اليوم تثبت حضورك بكفائتك بغض النظر عن نوع عملك لأن نهار يساعدك تتكلم عن شيء يدور في قلبك ورأسك من مخاوف وهواجس، لا تخجل من أي مبادرة لتحل خلاف أو نزاع أو لا تنام على ضيم

الحوت: الفترة ايجابية واليوم تشعر ببعض التغيير على وضعك بشرط أن تتحلى بالليونة لأن نهارك فيه تفاوض ومعالجة أمور مالية أو استثنائية، وحاول أن تستشير أهل الاختصاص بأي قضية تتابعها، اليوم تكون جيد إذا أخذت وقتك بالتفكير وسمعت نصيحة وكنت تدفع فواتيرك واستحقاقاتك،مشغول من الناحية المالية