حذف مسعود أوزيل من النسخة الصينية للعبة إلكترونية بسبب تعليقاته بشأن الأويغور

جهينة نيوز:

قامت شركة الصينية "نت إيز" بحذف اللاعب الألماني ذي الأصل التركي مسعود أوزيل، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم ، من نسخة لعبة كرة قدم إلكترونية للهواتف الذكية في الصين ، بعد منشور ينتقد فيها السلطات الصينية بشأن الأويغور في إقليم شينجيانغ.

ولقي موقف أوزيل دعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي اعتبر الثلاثاء أنه "يمكن لأجهزة الدعاية التابعة للحزب الشيوعي الصيني حظر مباريات مسعود أوزيل وأرسنال طوال الموسم، والحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف"، مضيفا "لا يمكن للحزب الشيوعي الصيني أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأويغور والأديان الأخرى".

وأعلنت شركة "نت إيز" الصينية، المدرجة في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، أنها حذفت أوزيل من نسخة الهواتف للعبة "بي إي إس (برو إيفوليوشن سوكر)" في البلد الآسيوي، في أعقاب "تعليقه الحاد عن الصين".

وتوزع الشركة هذه اللعبة في الصين. في المقابل، لم تعلق شركة "كونامي" اليابانية المطورة للعبة، على سؤال وكالة الأنباء الفرنسية بهذا الشأن.

وأوضحت "نت إيز" على حسابها عبر "تويتر"، أن تعليقات أوزيل "تسببت في الأذى لمشاعر المشجعين الصينيين وخرقت الروح الرياضية للحب والسلام (...) نحن لا نفهم أو نقبل أو نسامح (أوزيل) على هذا التعليق".

و ألغت القناة الرسمية الصينية بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية إن الأخبار الكاذبة "خدعت" مسعود أوزيل ، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية "لا أعرف إن كان السيد أوزيل قد زار شينجيانغ من قبل شخصيا ، لكن الأخبار الكاذبة والتصريحات الباطلة خدعته خداعا كاملا وأثرت على حكمه".

وأضاف: "نرحب أيضا بالسيد أوزيل ليزور شينجيانغ إذا سنحت له الفرصة ، ليتجول ويرى وطالما كان لديه ضمير يمكنه أن يميز الصواب من الخطأ ويمكنه أن يحترم مبادئ الموضوعية والنزاهة ، فسيرى شينجيانغ بشكل مختلف".

المصدر JPnews/ A F P