تسمم المطران عطا الله حنا بمادة كيماوية

جهينة نيوز:

تعرض رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا الليلة الماضية، لوعكة صحية إثر استنشاقه مواداً كيماوية.

وأفادت الصفحة الخاصة بالمطران عطا الله حنا على "فيس بوك" أن المطران أصيب بحالة تسمم نتيجة استنشاقه مادة كيماوية سامة، وتم نقله لإحدى مشافي القدس.

وقال مساعده عماد عطا الله: "إن حالته الصحية استقرت بعد خضوعه للعلاج في أحد مشافي القدس فيما سيواصل التعافي من أحد الأماكن".

وفي تصريح صحفي أشار مساعد المطران إلى أنه لن يشارك في الفعاليات في الوقت الحالي وسيتم الانتظار لقادم الأيام لتحديد الموقف بعد تعافيه بشكل كامل.

والمطران "حنا" (54عامًا) أحد الشخصيات الوطنية المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني والرافضة لسياسات الاحتلال في مدينة القدس.

وأصدر المطران "حنا" عام 2010 وثيقة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، دعا خلالها الكنائس الغربية للدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية.