الصين ترد على أوزيل.. وتدعوه إلى زيارتها

جهينة نيوز:

بعد أن وجه لاعب خط الوسط فريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم انتقادات لسياسة الصين في التعامل مع أقلية الإيغور المسلمة على أراضيها ، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الأخبار الكاذبة "خدعت" مسعود أوزيل .

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية "لا أعرف إن كان السيد أوزيل قد زار شينجيانغ من قبل شخصيا ، لكن الأخبار الكاذبة والتصريحات الباطلة خدعته خداعا كاملا وأثرت على حكمه".

وأضاف: "نرحب أيضا بالسيد أوزيل ليزور شينجيانغ إذا سنحت له الفرصة ، ليتجول ويرى وطالما كان لديه ضمير يمكنه أن يميز الصواب من الخطأ ويمكنه أن يحترم مبادئ الموضوعية والنزاهة ، فسيرى شينجيانغ بشكل مختلف".

ونفت الصين مرارا أي إساءة معاملة للأقلية المسلمة.