حسان ذياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية: الأولوية للاختصاصيين

جهينة نيوز:

قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان حسان دياب “تبلغت من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نتائج الاستشارات وتكليفي بمهمة التأليف وأتوجه بالشكر العميق إلى فخامة الرئيس عون والنواب على الثقة التي منحوني إياها”.

وأضاف دياب بعد استدعائه لتكليفه في قصر بعبدا الخميس “نأمل تشكيل حكومة تحاكي هواجس اللبنانيين وتنقل البلد إلى مرحلة الاستقرار عبر خطة لا تبقى حبرا على الورق”، وتابع “سأعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، فالمرحلة دقيقة جدا وحساسة وتتطلب جهدا ونحتاج إلى وحدة وطنية تحصن البلد وتعطي دفعا لعملية الإنقاذ وتعيد الثقة للبنانيين بوطنهم”.

واضاف دياب “أتوجه إليكم كمستقل، وأقول لكم إنه على مدى 64 يوما استمعت إلى وجعكم وشعرت بأن انتفاضتكم تمثلني لنصل إلى دولة القانون التي يحلم بها الجميع، وهذا الصوت يجب أن يظل جرس إنذار”، وقال “التمسك بالحريات العامة هو صمام أمان وأي سلطة منفصلة عن الواقع والشعب لا تستطيع حماية البلد. لذا، أدعو اللبنانيين في كل المناطق إلى المشاركة في عملية إنقاذ البلد”.

واكد دياب ان “الاستقرار السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى واليوم، نحن في صدد العمل وليس الكلام وأنا شخص اختصاصي والأولوية للاختصاصيين وطلبت بدء الاستشارات يوم السبت”.