ارتفاع وفيات إنفلونزا الخنازير في الأردن إلى 6

جهينة نيوز:

ارتفع عدد المصابين الأردنيين بالمرض الموسمي "انفلونزا الخنازير" (H1N1)، الذين توفوا بسبب المرض إلى 6.

وأفادت صحيفة "الدستور"، مساء اليوم، الخميس، بأن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، قد أكد أن 6 أشخاص توفوا بسبب المرض الموسمي إنفلونزا الخنازير" H1N1، حتى الآن.

وأشار جابر خلال اجتماع اللجنة الصحية في مجلس النواب الأردني، أنه "اعتبارا من اليوم تم تخفيض سعر مصل العلاج من مرض الإنفلونزا بنسبة 50%"، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وشدد وزير الصحة الأردني على أنه سبق وأعلن "حالة الطوارئ في جميع مديريات الصحة، مع توزيع العلاج على الجميع، وبأن هذا العلاج فعال".

وأضاف أن "إنفلونزا الخنازير هي إنفلونزا موسمية ويتم التعامل معها ضمن الفيروسات المسببة للإنفلونزا في موسم الشتاء، وأن ذروة هذه الإنفلونزا عادة تكون في نهاية شهر 12 من كل عام ثم تبدأ حدتها بالانخفاض".

أكد أن "الوضع مسيطر عليه باستثناء حالة الطوارئ المعلنة في جميع مديريات الصحة بالمحافظات".

وأشار وزير الصحة الأردني إلى وجود حالات لوفيات ليس لها علاقة بمرض إنفلونزا الخنازير، وإنما هي لمرضى يعانون من نقص المناعة التي عادة ما تكون شديدة على الأطفال وكبار السن، سواء نقص مناعة مكتسبة أو نتيجة علاجات معينة.

وتابع قائلا: "إن الوزارة قامت بتوزيع تعليمات للمواطنين حول كيفية الوقاية من المرض وتجنبه، مؤكدا أن الإنفلونزا العادية يمكن معالجتها في البيت باستخدام المسكنات العادية، ولكن حالات إنفلونزا الخنازير يتم فحصها للتأكد من الإصابة وإعطائها العلاج اللازم".

وفي سياق ذي صلة، قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، إن الوزارة لم ترصد أي ظهور أو إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير حتى الآن.

سبوتنك