روسيا والصين: تعزيز الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في سورية

جهينة نيوز:

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين مع المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان الوضع في سورية وعمل لجنة مناقشة الدستور.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان “إن الجانبين تبادلا بشكل مفصل وجهات النظر حول الوضع في سورية بما في ذلك تطور الأحداث على الأرض والتدابير اللازمة لمعالجة المشاكل الإنسانية الملحة بالإضافة إلى العملية السياسية في ضوء بدء حوار مباشر بين الأطراف السورية في إطار عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف”.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية إن الجانبين اتفقا خلال المشاورات على تعزيز تنسيق الجهود والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سورية وحولها.