إمعاناً في دعم عنصرية و جرائم الاحتلال .. البرلمان الالماني يضع حزب الله على لائحة الارهاب

جهينة نيوز:

إمعاناً في دعم كيان الاحتلال الاسرائيلي و عنصريته و جرائمه بحق العرب أقر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، على حظر جميع أنشطة حزب الله اللبناني على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى ما وصفه بـ"أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا, في اشارة منه الى مشاركة حزب الله بالقضاء على داعش في سوريا, في حين لم تتخذ المانيا اي اجراء ضد جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي مما يشير الى ان القرار ضد حزب الله هدفه دعم العنصرية الصهيونية و جرائمها.

وأفادت "رويترز" بأن المحافظين من حزب ميركل أيدوا الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف.

و في اول تصريح للاحتلال رحبت خارجية كيان العدو الإسرائيلية، اليوم الخميس، بقرار البرلمان الألماني، إدراج حزب الله اللبناني كمنظمة "إرهابية".

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، على لسان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قرار البرلمان الألماني هو "خطوة مهمة في الكفاح الدولي المشترك ضد الإرهاب، وخاصة ضد حزب الله وإيران".

وقال كاتس: "على المجتمع الدولي الاتحاد ضد حزب الله وإعلانه منظمة إرهابية".