الحشد الشعبي شل حركة داعش في أهم مواقعه

جهينة نيوز:

اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، بأن انتشار الحشد الشعبي جنوب بعقوبة دفع الى شل حركة تنظيم “ داعش” الاجرامي في اهم مواقعه.

وقال عضو مجلس ناحية كنعان (20كم جنوب شرق بعقوبة) جمال الشمري لـ/المعلومة/، إن “انتشار قوات الحشد الشعبي في قاطع جنوب كنعان اعطى نتائج ايجابية في تعزيز امن منطقة البزايز التي كانت احدى اهم اوكار تنظيم داعش الارهابي وساهمت في شل حركته وهجماته التي تسببت في سقوط ضحايا كثر في الاشهر الماضية”.

واضاف الشمري، ان “ الحشد الشعبي يلعب دورا فعالا ومحوريا في قاطع جنوب كنعان الذي كان لوقت قريب نقطة ساخنة جدا بسبب هجمات خلايا تنظيم داعش على القرى والنقاط الأمنية”، مبينا أن “المنطقة لم تسجل خروقات منذ اسابيع عدة بسبب فعالية الحشد في المتابعة والرصد الميداني والتدخل عند اي طارى”.

وتعد منطقة البزايز في محافظة ديالى من المناطق الخطيرة جدا في قاطع جنوب شرق بعقوبة بسبب نشاط خلايا داعش في الاشهر الماضية.