موسكو: أي رفض لمشروع القرار الروسي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يكشف تسييس البعض للملف

جهينة نيوز:

أكدت روسيا أن أي رفض لمشروع القرار الذي ستطرحه للتصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية سيكشف حقيقة استخدام بعض الدول موضوع المساعدات “كلعبة سياسية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة قوله على تويتر أمس “تقدمت روسيا بمشروع قرار توفيقي خاص بالمساعدة الإنسانية في سورية وعدم تأييده من قبل شركائنا في مجلس الأمن سيظهر أن الأمر كان بالنسبة لهم عبارة عن لعبة سياسية أكثر من الرغبة في مساعدة سكان سورية”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعلن أول أمس أن موسكو ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولى حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية في الـ 19 من الشهر الجاري وقال “لا يجوز نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية دون موافقة حكومتها” مؤكدا أن مشروع القرار الذي تقدمه المانيا وبلجيكا والكويت بهذا الخصوص “غير مقبول.

وينص مشروع القرار الروسي على تمديد عمل الآلية الحالية لنقل المساعدات الإنسانية لمدة نصف عام وليس لمدة عام كما يقضي به مشروع القرار الذي تقدمت به ألمانيا وبلجيكا والكويت كما يؤكد المشروع الروسي على ضرورة الإبقاء على معبرين من أصل المعابر الأربعة لنقل المساعدات.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود ويتم تمديد سريانه كل عام ولا تزال هذه الآلية قائمة منذ تموز عام 2014.