توضيح من المصرف المركزي بخصوص إغلاق بعض مقرات شركات الحوالات المالية الداخلية

جهينة نيوز:

اتخذت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية وصلت إلى حد إغلاق بعضها، وتأتي هذه الإجراءات بنتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة، وسيتم بناءً على نتائج التحقيقات إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها، وتهيب الهيئة بالأخوة المواطنين للإبلاغ عن استلامهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية خاصةً الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.