بدء الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

الخميس, 19 كانون الأول 2019 الساعة 16:32 | سياسة, عربي

بدء الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

جهينة نيوز:

وتجري الاستشارات النيابية على فترتين قبل الظهر وبعده على أن تنتهي في الساعة الخامسة والربع من بعد الظهر.

وفي نهاية الاستشارات يتشاور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول النتائج ويتم استدعاء من حاز على العدد الأعلى للأصوات لإبلاغه بالتكليف وفي حال قبوله يصدر عن رئاسة الجمهورية بيان التكليف .

وكان عون قبل في الثلاثين من تشرين الأول الماضي استقالة الحكومة اللبنانية على خلفية المظاهرات الشعبية في البلاد وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال في البلاد ريثما يتم تكليف حكومة جديدة.


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