اليوم افتتاح صالة سينما كندي اللاذقية

جهينة نيوز:

تفتتح وزارة الثقافة- مدير ثقافة اللاذقية مساء اليوم صالة سينما كندي اللاذقية ضمن فعاليات مهرجان اللاذقية الثقافي “الثاني”، الذي تقيمه الوزارة على مدى ستة أيام

ويأتي انطلاق المهرجان اليوم استمراراً لخطة الوزارة في إقامة فعاليات في جميع المحافظات بغية تنشيط الحركة الثقافية في كل أنحاء سورية.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان الذي ينطلق من دار الثقافة باللاذقية في الساعة 12 ظهراً تكريم كوكبة من مثقفي المحافظة وهم: علي مقوص، جرجس جبارة، خليل صفتلي، مصطفى يوزباشي، كلاديس مطر، علاء الدين حاطوم، وديع ضاهر، وفيق سليطين، نائل تركماني، حسين عباس، برهان حيدر، د.بسام جاموس، جمال حيدر.

بالإضافة إلى إقامة معارض فنية وتشكيلية ومعرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب وتوقيع مجموعة من الكتب.

وفي تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس سيتم افتتاح صالة سينما كندي اللاذقية بالعرض الخاص للفيلم الروائي الطويل / دم النخل / .

كما يتضمن برنامج المهرجان الذي تقام فعالياته في أغلب المراكز الثقافية في المحافظة، إطلاق حملة تشجير غابة بأسماء شهداء حريق الغابات الأخير / بسام جناد – جلال صقر / في منطقة البهلولية، بالإضافة لندوات ومحاضرات ثقافية وتراثية وأمسيات شعرية وعروض سينمائية ومسرحية وحفلات فنية وفلكلورية وفعاليات خاصة بالأطفال واليافعين وجلسات حوارية وذلك لغاية يوم الثلاثاء 24/12/2019