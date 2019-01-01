مجلس الشعب يوافق على تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة

جهينة نيوز:

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون متضمن آلية تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة فنصت المادة الأولى من القانون على أنه تلزم المؤسسة التعليمية الخاصة بوضع خطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين كلياً وفق قواعد الاعتماد العلمي، موضحة أنه يشترط في أعضاء الهيئة التدريسية ألا يكونوا من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين في جهات عامة.

وتضمنت المادة الثانية أنه يحق للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيد واحد في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة في كل عام دراسي وإيفاده إلى الجامعات الحكومية بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أن يحقق الحد الأدنى لمعدل القبول في الدراسات العليا في الجامعة الحكومية الموفد إليها في عام الإيفاد وأن يكون من السوريين أو من في حكمهم وألا يتجاوز 28 من العمر للماجستير و34 للدكتوراه في عام الإيفاد، إضافة إلى أنه يجب أن يحقق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات للقبول في درجتي الماجستير والدكتوراه.

وبينت المادة الثالثة أنه يوفد المعيد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، في حين نصت المادة الرابعة أنه تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بدفع جميع المستلزمات البحثية للموفد.

وبينت المادة الخامسة أنه يلتزم الموفد بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب بالعمل في المؤسسة التعليمية الخاصة الموفدة مدة لا تقل عن ضعف مدة الإيفاد، مشيرة إلى أنه إذا استنكف الموفد عن الدراسة أو أنهى علاقته بالمؤسسة يفصل من الدراسة ويسدد الالتزامات المالية المترتبة بذمته تجاه المؤسسة الموفدة وفق العقد المبرم معها.

ولفتت المادة التي تليها إلى أنه لا يحق للموفد بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إلا بعد إنهاء التزام تجاه المؤسسة التعليمية الخاصة التي أوفدته.

ولفتت المادة السابعة إلى أنه يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيدين من الطلاب المسجلين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية كما يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيدين وإيفادهم خارجياً إلى جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية، في حين أشارت المادة الثامنة إلى أن التعليمات التنفيذية تصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.