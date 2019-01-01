إيما واتسون تكرّم المرأة بطريقة استثنائيّة

جهينة نيوز:

شوهدت النجمة العالميّة إيما واتسون تتجوّل في شوارع لندن وهي تخبئ نسخاً من روايات “Little Women” للكاتبة لويزا ماي ألكوت في بعض الأماكن في مبادرة لتكريم المرأة.

ويُذكر أنّ معظم النُسخ وضعتها أمام النصب التذكارية لأغاثا كريستي، ونور عنايت خان، وإيمي واينهاوس، وماري سيكول، ونساء شاركن في الحرب العالمية الثانية.

وبالرغم من أنّ الروايات لم تكن مخفيّة بشكلٍ جيّدٍ يحميها من المطر، إلا أنّها كانت عبارة عن تعبير دقيق مناصر للمرأة.

ووفقاً لموقع "مترو" البريطاني، تقول النجمة أنّ كلّ رواية من هذه الروايات لديها تذكرها بشيء ما، وهي تعتبر هذه المبادرة جزءاً من جهدها العالمي، علماً أنّها تنوي إخفاء ألفي نسخة في جميع أنحاء العالم