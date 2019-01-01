الرئيس الأسد يستقبل اليوم وفدا روسيا برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما الروسي

جهينة نيوز:

خلال اللقاء تم استعراض أهم التطورات التي شهدتها سورية والمنطقة في الفترة الأخيرة، واطلع الرئيس الأسد من الوفد على سير تنفيذ الاتفاقيات التي تمت مناقشتها خلال الزيارات السابقة، وسبل تسريع العمل بها وتطبيقها بما يخدم تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين السوري والروسي في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

الرئيس الأسد أكد على أهمية تطوير التعاون بين سورية وروسيا ليشمل آفاقا أوسع وأكثر تنوعا، بما يقدم الفائدة لشعبي البلدين الصديقين، ويعزز العلاقة التاريخية الاستراتيجية القائمة بينهما والتي اعتمدت دائما على أسس مبدئية وأخلاقية ثابتة وراسخة.

الوفد الروسي من جانبه هنأ الرئيس الأسد والشعب السوري بما تم تحقيقه من انتصارات على الإرهاب، مؤكدا حرص روسيا الدائم على تقديم الدعم المستمر للشعب السوري، بما يعزز قدرته على الصمود في وجه الهجمة التي يتعرض لها منذ سنوات