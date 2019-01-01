زيادة نسبة الفقر في سويسرا

جهينة نيوز:

زادت معدلات الفقر في سويسرا حيث بلغت أعداد الفقراء 675 ألف شخص في 2017 بزيادة 10 في المائة في عام واحد.

ووفقا لما نشره موقع "سويس إنفو"، يتزايد الفقر في البلاد بلا انقطاع منذ 2014، بينما كان معدله لا يتجاوز 6.7 في المائة في ذلك العام، ارتفع إلى أكثر من 8 في المائة في 2017.

ودخل 60 ألف شخص إضافي دائرة الفقر بين عامي 2016 و2017، حيث قالت مؤسسات إنه في العام الماضي، كان هناك 360 ألف شخص يرغب في العمل، لكنهم لم يجدوا وظيفة.

تؤثر أقساط التأمين الصحي في ميزانيات الأسر المعيشية، حيث أن أقساط التأمين زادت بأكثر من الضعف خلال الأعوام الـ20 الماضية، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 14% خلال نفس الفترة.

وفي آخر مؤشر أعدته المدن السويسرية، ظهر أن خطر الاعتماد على المساعدة الاجتماعية يزداد بشكل حاد من سن 46 عاما