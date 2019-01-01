اجلاء أكثر من 70 ألف شخص في موسكو بعد بلاغات عن "تفخيخ" مبان

جهينة نيوز:

كشف مصدر أمني مطلع في العاصمة الروسية أن الشرطة وفرق الإنقاذ اضطرت لفحص أكثر من 300 مبنى في العاصمة يوم امس الأربعاء، بسبب ورود إشارات عن تفخيخها بمواد متفجرة.

وقال المصدر إنه "تم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص للتحقق من تهديدات مجهولة".

وأوضح المصدر الأمني، أن اتصالات وردت من مصادر مجهولة يوم امس الأربعاء تبلغ عن قيام مجهولين "بتفخيخ" المحكمة العليا في موسكو، وما يقرب من 20 محكمة محلية، وأكثر من 35 مركزا للتسوق.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت عشرات المدارس في العاصمة الروسية وغيرها من المؤسسات في المدينة تهديدات بوجود متفجرات مزروعة فيها.

وقال المصدر: "أفادت التقارير المجهولة أيضا بأنه تم زرع متفجرات في جميع محطات مترو موسكو البالغ عددها 232 محطة، وتم إرسال التهديدات بشأن زرع الأجهزة المتفجرة المزعومة بواسطة البريد الإلكتروني.

وأكد المصدر الأمني أنه لم يتم العثور على أي من العبوات الناسفة التي تم الإبلاغ عن زرعها، لكن رجال الأمن كانوا في أي حال من الأحوال مضطرين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والتفتيشية بناء على هذه المعلومات.

وكشف أن ذروة بلاغات "التفخيخ" وردت حتى الآن يوم 10 كانون الاول، عندما تم في موسكو إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من حوالى 400 مبنى.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "إنترفاكس"، أنه تم التحقق من أكثر من 4.1 ألف منشأة ومبنى في موسكو على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب ورود بلاغات عن تفخيخها. ومنذ 28 نوفمبر الماضي، عندما بدأت موجة تهديدات "التفخيخ" الجديدة، تم إجلاء أكثر من 550 ألف شخص في العاصمة للتحقق من رسائل مجهولة المصدر عن عمليات تفخيخ.