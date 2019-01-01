معاون وزير الصناعة: خط إنتاج ثانٍ في معمل أحذية السويداء بداية العام القادم

جهينة نيوز:

كشف معاون وزير الصناعة جمال العمر انطلاق العمل في خط الإنتاج الثاني في معمل أحذية السويداء بداية العام القادم بعد وصول الآلات التي تم التعاقد عليها لمصلحة المعمل.

وبيّن العمر خلال اطلاعه على سير العمل لتجهيز خط الإنتاج الثاني في المعمل وجود متابعات يومية لجميع المنشآت الصناعية في كل المحافظات والتي تقوم بها الوزارة.

وأشار إلى وجود متابعة جادة من الوزير للوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية لمعمل الأحذية بالسويداء وإنتاج حذاء عســكري بجودة عالية وعند وصول الآلات الجديدة سيتم البدء بإنتاج الأحذيـة المدنيـة.

بدوره بين مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أسامة أبو فخر للوطن أنه تم البدء بالعمل بخط الإنتاج الثاني وإنتاج ما بين /500-600/ زوج من الأحذية يومياً لافتاً إلى أنه تم رفد المعمل في بداية العام الحالي بآلتين جديدتين كما يجري العمل على جلب آلتين من معمل مصياف لمعمل أحذية السويداء مع نهاية العام الحالي.

وأضاف أبو فخر: نحن في إطار توريد ثلاث آلات جديدة تم التعاقد عليها بقيمة 396 مليون ليرة سورية وهي منتج من مصدر إيطالي وبمستوى وجودة عالية وبسعر مقبول، وتابع: وذلك بهدف تطوير المعمل الذي أنشئ عام 1978 وتحديث الآلات القديمة الموجودة في المعمل.

وبيّن أبو فخر أنه سيكون هناك زيادة في فرص العمل بعد تدشين الخط الثاني حيث سيتم توظيف 46 عاملاً وعاملة مطلع العام القادم في معمل أحذية السويداء من أصل 85 فرصة عمل تابعة للشركة العامة للأحذية.

وبالسؤال عن مصير عمال معمل الأحذية ممن لم تنطبق عليهم شروط المسابقة بضرورة الحصول على شهادة التعليم الأساسي «التاسع » وتم استبعادهم لحصولهم على شهادة التعليم الابتدائي فقط رغم أن البعض منهم استمر في العمل بموجب عقود مؤقتة لسنوات وقد امتلكوا الخبرة العالية في العمل أكد أبو فخر أنه لا يمكن إدراجهم ضمن قوائم العمل إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

وأشارت مديرة المعمل أمل نعمان إلى أنه جرى خلال الأيام القليلة الماضية تنظيم العمل داخل صالة الإنتاج وترتيب الأقسام وإعادة تموضع بعض الآلات على خطوط الإنتاج وتأهيل الآلات والماكينات الموجودة وتزويد المعمل بآلتين جديدتين وصلتا منذ عدة أيام بما يخدم العملية الإنتاجية ورفع طاقتها.