اعلان حالة الطوارىء لأيام عدة في أستراليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الخميس, 19 كانون الأول 2019 الساعة 10:13 | مجتمع, أخبار المجتمع

اعلان حالة الطوارىء لأيام عدة في أستراليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

جهينةنيوز:

أفادت وسائل إعلام أسترالية اليوم الخميس أن السلطات الرسمية فرضت حالة الطوارئ لسبعة أيام في ولاية سيدني وولاية ​نيو ساوث ويلز وذلك بسبب ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة الذي قد يسفر عن حرائق ضخمة في البلاد.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن السلطات الأسترالية فرضت حالة من الطوارئ في عدد من الولايات بسبب ارتفاع قياسي في ​درجات الحرارة​ من شأنها تأجيج ​الحرائق​ الضخمة المستعرة منذ أسابيع.

ومن جانبها علقت حكومة نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجيكليان، قائلة: القرار بـهذه الظروف المناخية الكارثية واجب لحماية المواطنين من التهديدات.

وفي السياق نفسه، ذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بلغ 40.9 درجة مئوية، ما تجاوز الرقم القياسي البالغ 40.3 درجة مئوية في 7 كانون الثاني عام 2013.

 


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