البيت الأبيض: ترامب مستعد للخطوات التالية وواثق من البراءة أمام مجلس الشيوخ

جهينة نيوز:

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إنه واثق من أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرئ الرئيس دونالد ترامب خلال المحاكمة بعد أن صوت مجلس النواب على اتهامه باستغلال سلطته وعرقلة الكونغرس.

وأضاف البيان الذي تلته ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، "صادف اليوم تتويجا لواحدة من أكثر الأحداث السياسية المشينة في تاريخ أمتنا. دون الحصول على صوت واحد من الجمهوريين، ودون تقديم أي دليل على ارتكاب أي مخالفة، مرر الديمقراطيون بندي المساءلة ضد الرئيس من خلال المجلس".

وتابعت أن "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيستعيد النظام المعتاد والعدالة والإجراءات القانونية التي تم تجاهلها كلها في إجراءات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات التالية وواثق من أنه سيتم تبرئته تماما".

وصوت مجلس النواب الأميركي لصالح إقالة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادتين "إعاقة الكونغرس"، و"إساءة استخدام السلطة" بحسب نتائج التصويت.

هذا وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضد.

ووصف البيت الأبيض نتائج التصويت بـ "إحدى أكثر المشاهد المخزية في تاريخ البلاد".

ويتهم الرئيس الأميركي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على فتح تحقيق بشأن قضايا فساد تتعلق بجو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وأعلن دونالد ترامب، في الثاني من تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.