مجلس النواب الأمريكي يحيل ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ

جهينة نيوز:

أحال مجلس النواب الأميركي الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسميا لعزله.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون وافق بأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وبعدها بدقائق وجه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونغرس التي أقرت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وسارع الرئيس الجمهوري إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب متهما خصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنهم “يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين” الذين انتخبوه رئيسا في عام 2016.

وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترامب في كانون الثاني على الأرجح.

غير أنه خلافا لمجلس النواب فإن مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون الذين سبق وأن أكدوا أنهم يعتزمون تبرئة ترامب من هاتين التهمتين.

لكن مع ذلك يبقى التصويت الذي حصل في مجلس النواب تاريخيا إذ إنه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره لم يحل إلا رئيسان للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ هما آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998 وقد برئ كلاهما في مجلس الشيوخ.

أما ريتشارد نيكسون فاستقال قبل أن يصوت مجلس النواب على إحالته إلى المحاكمة.