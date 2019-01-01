وفاة امرأة وابنتها وطفلة جراء احتراق منزل في مدينة التل بريف دمشق

جهينةنيوز:

توفيت امرأة وابنتها إضافة إلى طفلة مساء اليوم جراء اندلاع حريق بأحد المنازل في مدينة التل بريف دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن حريقاً اندلع في أحد المنازل ضمن بناء سكني بحي نزلة الدولة في مدينة التل شمال دمشق أدى إلى وفاة امرأة 39 عاماً وابنتها 15 عاما وابنة الجيران وهي طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام كانت في المنزل مشيراً إلى أن الثلاثة وصلن مشفى الزهراء بالتل مفارقات الحياة بسبب استنشاق كمية كبيرة من الدخان.

وأضاف المصدر أن الحريق التهم المنزل بالكامل حيث يرجح أن يكون سببه ماساً كهربائياً بانتظار تقرير خبير الحرائق.

وفي أقل من أسبوع أدت حرائق ناجمة عن ماس كهربائي إلى وفاة طالبة جامعية إثر اندلاع حريق بغرفتها بالمدينة الجامعية واحتراق منزل بمنطقة بالمزة بدمشق وآخر في قرية الباردة بمنطقة الكسوة بريف دمشق.