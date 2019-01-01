السويداء .. ضحايا بعد أن فجر شاب قنبلة في منزل فتاة تقدم لخطوبتها و رفضته

جهينة نيوز:

فجر الشاب رامي خ.س. قنبلة يدوية في منزل عائلة المواطن وليد ص. في بلدة الكفر جنوب محافظة السويداء بعدما رفضت العائلة طلبه بخطبة فتاة ما أدى لمقتله إضافة إلى وفاة الفتاة بيسان ص. بعمر 17 عام وإصابة والدتها بجروح خطيرة .

و و قام الشاب رامي خ. س. برمي قنبلة يدوية باتجاه الفتاة التي تقدم لخطبتها و رفضته مما ادى الى مصرعها و اصابة والدتها بجروح بليغة تم اثرها نقلها الى مشفى السويداء الوطني لتلقي العلاج اللازم.

و لقي الشاب رامي خ.س. (20 عاماً ) مصرعه اثر القنبلة التي قام بتفجيرها , و نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفتاة الضحية.