مجلس الشيوخ الامريكي يقر " قانون حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين"

جهينة نيوز:

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون عقوبات ضد الدين العام الروسي، وكذلك قطاعي البنوك والطاقة الروسيين.

ووفقا لممثل عن اللجنة، عرض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على الكونغرس مشروع القانون في شباط / فبراير الماضي، وأطلقوا عليه اسم " قانون حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين".

وقال الممثل: "حصل مشروع القانون على 17 صوتا مقابل 5"، مشيرا إلى أنه بعد موافقة اللجنة، سيتم طرح مشروع القرار للتصويت العام لمجلس الشيوخ.

وقبل أيام أدخل المشرعون الأمريكيون عقوبات على خط أنابيب "التيار الشمالي-2" للغاز، في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2020، والتي ستؤثر على السفن التي تمد الأنابيب، وكذلك رؤساء الشركات المرتبطة بهذه السفن. على وجه الخصوص، وقد يتم رفض منحهم تأشيرات وحظر المعاملات المتعلقة بممتلكاتهم في الولايات المتحدة.