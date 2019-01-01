رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان منع وقوع اشتباكات بين الطرفين خلال العمليات العسكرية في سوريا

الأربعاء, 18 كانون الأول 2019 الساعة 23:27 | سياسة, عالمي

رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان منع وقوع اشتباكات بين الطرفين خلال العمليات العسكرية في سوريا

جهينة نيوز:

بحث رئس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن غيراسيموف وميلي أجريا، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية في مدينة بيرن السويسرية، مشيرة إلى أن "اللقاء حمل طابعا بناء".

وأوضحت الوزارة أن "رئيسي هيئة الأركان تبادلا آراء حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأوضاع في سوريا ومناطق أخرى، إضافة إلى إجراءات منع وقوع حوادث خلال تنفيذ العمليات العسكرية".

وهذا اللقاء بين غيراسيموف وميلي هو الأول بعد تولي الأخير منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في أكتوبر الماضي، حيث سبق أن أجريا، قبل هذه المحادثات، عدة مكالمات هاتفية.

RT


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