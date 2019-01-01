حزب الله وحركة أمل استنكرا التعرض للمقامات الدينية: نحذر من أعمال الشغب المتكررة

جهينة نيوز:

عقد اجتماع بين قيادتي حركة أمل وحزب الله في بيروت، اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة التنفيذية لحركة أمل بحضور أحمد بعلبكي ووفيق صفا، وناقش المجتمعون، حسب بيان صدر “آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، وتوقف الطرفان عند الأحداث التي تتكرر يوميا في أكثر من منطقة لا سيما العاصمة بيروت والتي تبرز فيها مشاهد الفوضى والتخريب”.

وأكد المجتمعون “ادانتهم واستنكارهم لكل أنواع التعرض للمقامات والرموز الدينية التاريخية والشخصيات الوطنية التي تشكل رمزية كبرى لدى اللبنانيين من أي جهة صدرت”.

وحذروا من “أعمال الشغب المتكررة ومظاهر العنف الإستفزازية والدعوات المشبوهة التي تؤدي إلى استنفار شارع مقابل شارع وتهدف بوضوح إلى إفتعال فتن متنقلة بين المناطق”، منبهين من “الأيدي العابثة بالأمن والمحرضة على الفوضى لا سيما على مواقع التواصل الإجتماعي”، داعين “للتعقل وتقدير العواقب وضبط الخطابات لا سيما من هم في موقع التوجيه أو القيادة”.

ودعوا “جميع الفرقاء لا سيما جمهور حركة أمل وحزب الله للتحلي بالوعي الكافي وعدم الإنجرار خلف الشائعات وعدم ترويج ما يساعد على الفتنة بين أبناء البلد الواحد”، طالبين من “القوى الأمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة والحزم مقابل أحداث الشغب وكل أنواع التعدي على الأملاك العامة والخاصة أو قطع الطرقات والإساءة للعابرين الآمنين”.

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