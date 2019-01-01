وزير الامن الصيني: الاحادية و الغطرسة اكبر تحد للامن الدولي اليوم

جهينة نيوز:

اعتبر وزير الأمن القومي الصيني تشين ونغ تشين الاستقلال والأمن والتنمية بانها تشكل الحاجات الاساسية لأفغانستان اليوم مؤكدا ان الأحادية والغطرسة ولغة الاملاءات تعد من أهم التحديات للأمن الدولي في عالمنا المعاصر.

وقال وزير الأمن القومي الصيني امام ملتقى الحوار الاقليمي الثاني في طهران صباح اليوم الاربعاء ان الأحادية والغطرسة ولغة الاملاءات تعد من أهم التحديات للأمن الدولي في عالمنا المعاصر.

وقال ان افغانستان تواجه تحديات داخلية ووطنية مهمة لتحقيق السلام وقال ان التحديات الامنية في افغانستان معقدة للغاية ومتعددة الأوجه ولها أبعاد سياسية وعسكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية.

وشدد وزير الأمن الوطني الصيني على أن الاستقلال والأمن والتنمية تشكل الحاجات الاساسية لأفغانستان اليوم ، وقال أن أفغانستان هي قلب آسيا ونقطة التقاء الحضارتين الأوروبية والآسيوية ويجب إيلاء الاهتمام الجاد بالتنمية الشاملة لأفغانستان وصولا الى اقرار الامن في هذا البلد.

وتابع إن الحوار بين الأفغان وانهاء التدخل الأجنبي في أفغانستان هو ضرورة حتمية لتحقيق السلام الشامل والراسخ في هذا البلد.