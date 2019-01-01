باتروشيف من طهران: واشنطن متورطة بنقل داعش الى افغانستان

جهينة نيوز:

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن هناك ما يترواح بين 2500 الى 4 الاف من عناصر داعش في أفغانستان ، مؤكدا إن الولايات المتحدة متورطة في نقل عناصر داعش الى أفغانستان ودعمهم.

واشار باتروشيف في كلمته امام الملتقى الثاني للحوار الامني الاقليمي في طهران اليوم الاربعاء الى الاجراءات الواسعة والمقلقة للجماعات الارهابية في مختلف مناطق افغانستان وقال ان هناك ادلة كثيرة على تورط اميركا في نقل ودعم عناصر داعش في افغانستان.

وتابع : وفقا لآخر التقديرات، هناك ما بين 2500 الى 4 الاف من عناصر داعش في أفغانستان.

وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، إلى أن زيادة إنتاج المخدرات في أفغانستان، تشكل أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب في المنطقة، وقال ان نحو 600 مليون دولار من انتاج وبيع المخدرات يقدم كدعم للتنظيمات الارهابية في المنطقة.

ولفت باتروشيف الى التواجد الامريكي في افغانستان ، وقال: أن بعد نحو 18 سنة من التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان تزايد غياب الاستقرار وانعدام الأمن، وتواصل اراقة الدماء وقتل المدنيين الأبرياء في هذا البلد.

وأضاف: أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط واضحة للانسحاب من أفغانستان، ويبدو أن الخلافات داخل البيت الابيض تسببت في الارباك بهذا الشان.

ووصف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بأنها تفتقد للتأثير الفاعل، مشيرا إلى أنه ينبغي إطلاق محادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية الشرعية للتوصل إلى حل وطني للخروج من الوضع الحالي .