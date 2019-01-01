مهاتير محمد: نحتاج الى تعلم إدارة الضغوط الخارجية من التجربة الإيرانية

جهينة نيوز:

اكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لدى استقباله الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاربعاء على تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات وقال ان الايرانيين يحظون بدعمنا ولدينا إرادة جادة لتوسيع التجارة والتعاون بين الجانبين.

واشار مهاتمير محمد إلى تأثير الحظر الاميركي على التعاون التجاري بين البلدين وقال إننا نعمل على زيادة التعاون التجاري بين البلدين من جديد ونحن على استعداد للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وافاد رئيس وزراء ماليزيا بأننا كنا دائمًا تحت ضغط القوى العظمى وقال اننا ندين الحظر اللامشروع على ايران والذي ينتهك قوانين الأمم المتحدة.

وقال مهاتير محمد إننا نعتقد أن إيران ستواصل مسيرتها برغم الضغوط الأمريكية والأوروبية وقال اننا بحاجة الى تعلم تجربة ايران في إدارة الضغوط الخارجية .

واعتبر رئيس الوزراء الماليزي قمة كوالالمبور بأنها فرصة لتبادل الخبرات ين الدول الإسلامية ، مضيفًا اننا سنواصل علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع إيران.

وأكد مهاتير محمد: ان شعار ماليزيا هو الوحدة والقوة الإسلامية من أجل الصمود بوجه الأعداء وعلينا أن نواصل تبادل معلوماتنا وتجاربنا في مختلف المجالات.