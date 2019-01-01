الجيش الليبي يعلن اكتمال محاصرة العاصمة طرابلس

جهينة نيوز:

أعلن آمر التوجيه المعنوي لقوات الجيش الليبي، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، اكتمال محاصرة العاصمة طرابلس.

وأشار آمر التوجيه المعنوي في قوات الجيش الليبي إلى أن الطوق الأمني على العاصمة طرابلس اكتمل، بعد التقاء القوات المهاجمة في أغلب النقاط.

وقال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس التقت في اغلب النقاط وأكملت الطوق حول المدينة.

وقال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "القتال شبيه بقتال الشوارع، القتال في طرابلس، في خط مشروع الهضبة، وبالقرب من صلاح الدين وأيضا في شارع الغاز".

وأضاف المحجوب "الآن تم إحكام الطوق من جسر الظاهرة إلى البقيعة انسحبوا من هناك بالكامل والتقت قواتنا ببعضها، وفي أغلب النقاط التحمت قواتنا ببعضها واصبح هناك طوق كامل على العاصمة".

وبخصوص مؤتمر برلين والدعوات الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، أوضح المحجوب أن "بقاء الميليشيات لا يتماشى مع أي مؤتمر ولا مع أي اتفاقات سياسية ولا بد من القضاء عليها".

وأتم المسؤول العسكري الليبي بقوله "نرى ان تفكيك اسلحة الميليشيات والقضاء عليها هو الحل".

وتعاني ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي معارك بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لـ"تحريرها" ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما تصف الوفاق قوات الجيش بالمعتدية على الشرعية.