الشاباك الإسرائيلي يعلن اعتقال 50 عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الأربعاء, 18 كانون الأول 2019 الساعة 17:46 | سياسة, عالمي

الشاباك الإسرائيلي يعلن اعتقال 50 عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

جهينة نيوز:

أعلن جهاز الأمن العام في كيان الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك"، عن اعتقال 50 شخصا في الضفة الغربية، قال إنهم ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووفق ما ذكرت هيئة البث في كيان العدو الاسرائيلي، فإن "هذه المجموعة التي اعتقلت مؤخرا، نفذت عملية تفجير في عين بوبين وأطلقت النار على أهداف إسرائيلية، وخططت لتنفيذ عمليات كبيرة في وقت قريب".

وبينما أشارت هيئة البث إلى أن "القوات (الإسرائيلية) داهمت عددا من المنازل في رام الله واعتقلت العشرات"، لفتت إلى أن "قائد هذه الشبكة تم اعتقاله قبل حوالى ثلاثة أشهر في رام الله أثناء قيادته سيارة في وسط المدينة".

من الجدير ذكره، أنه في أعقاب هذه العملية اعتقلت قوات الإسرائيلية عددا من الناشطين، بينهم ، سامر العربيد، الذي وصف كقائد خلية، وتعرضت حياته لخطر شديد في أعقاب تعذيبه في أقبية الشاباك الإسرائيلي.

وكالات


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا