4 شهداء بينهم طفلان وإصابة 4 بانفجار لغم بسيارة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي

جهينة نيوز:

استشهد 4 مدنيين بينهم طفلان وأصيب 4 آخرون جراء انفجار لغم بسيارة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن لغماً انفجر بسيارة بالقرب من البوابة الحدودية في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي والتي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما تسبب باستشهاد 4 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وكانت قوات العدوان التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية وفي إطار عدوانها على الأراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض في الثالث عشر من تشرين الثاني الماضي بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.