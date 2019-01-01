ليام هيمسورث يواجه دعوى قضائية بسبب منشور على انستغرام

جهينة نيوز:

يواجه النجم الأسترالي ليام هيمسورث، دعوى قضائية، لمطالبته بتعويض مالي بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بإحدى وكالات التصوير الدعائية.

وفقا لتقرير نشره موقع "E! News"، رفعت إحدى أكبر وكالات التصوير دعوى قضائية ضد الممثل هيمسورث (29 عاماً)، بسبب الاستخدام غير المرخص لإحدى ألبومات الصور التي التقطتها لنجوم الفيلم الرومانسي "Isn't It Romantic"، أثناء كواليس التصوير، مؤكدة عدم امتلاكه حقوق نشرها أو إعادة استخدامها دون إذن، وهو ما يعد تعدياً على حقوق المؤلف.

وشارك ليام الصورة المزعومة، التي التقاطها مع أبطاله، خلال كواليس التصوير عبر حسابه على انستغرام، مرتين عبر خاصية الستوري، الأولى في عام 2018، ومرة أخرى في يونيو من هذا العام، والتي كانت تحتوي على "ميزة السحب للأعلى"، لتشجيع الجمهور على التصويت للفيلم في جوائز "Teen Choice Movie Awards "