توقيف الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو وهو يسرق سيارة في مدينة دمشق

جهينة نيوز:

تناولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص داخل مدينة دمشق يقوم بكسر زجاج إحدى السيارات في محلة ( الجسر الأبيض ) ويسرق ما بداخلها .

ومن خلال سرعة التحرك والمتابعة، وفي أقل من ( 24 ) ساعة، تمكن مكتب البحث الجنائي في قسم شرطة عرنوس من إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر بالفيديو المذكور، وتبين أنه يدعى ( خليل . ب ) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بكسر زجاج أكثر من ( 8 ) ثماني سيارات خلال مدة قصيرة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية للمواطنين، وبتدقيق وضعه تبين أنه من ذوي السوابق في سرقة محتويات السيارات ولديه أكثر من ( 50 ) خمسين أسبقية في هذا المجال ولم يمضِ على خروجه من السجن أكثر من ثلاثة أشهر.

تم استرداد اغلب المسروقات وسيتم تسليمها إلى أصحابها أصولاً وتقديمه إلى القضاء المختص.