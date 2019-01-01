عودة تأهيل شبكات الكهرباء في قرى وبلدات حوض اليرموك

جهينة نيوز:

أنجزت ورشات الشركة العامة للكهرباء في محافظة درعا تأهيل شبكات الكهرباء المتوسطة والمنخفضة ومراكز التحويل في عدة قرى وتجمعات سكنية بحوض اليرموك والتي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب.

وأوضح المهندس غسان الزامل مدير عام الشركة في تصريح لسانا إلى أن الورشات أعادت تأهيل الشبكات ومراكز التحويل في قرى الشجرة ونافعة وجملة وعابدين وكوية ومنشية الكوية و بيت اره وعين ذكر ومعرية ومزرعة عزالدين وصور والبلانة والمزيرعة إضافة إلى بلدة الحارة في الريف الشمالي الغربي لافتا إلى أن الورشات بدأت العمل في قرى لويحق والغولة والشبرق بالريف الغربي.

كما أنهت الورشات إعادة تأهيل 11 محطة تحويل كهرباء في المحافظة من أصل 12 محطة وهي بانتظار توفر الاعتماد لتأهيل المحطة الأخيرة والواقعة في منطقة درعا البلد.

وكانت الورشات أعادت التيار الكهربائي لنحو 120 قرية ومدينة في محافظة درعا خلال العام الحالي.