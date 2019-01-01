المبعوث الصيني الخاص إلى سورية: بإمكان موسكو وبكين القيام بدور لإيجاد حل دائم للأزمة في سورية

جهينة نيوز:

أكد المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان أنه بامكان الصين وروسيا أن تقوما معاً بدور لإيجاد حل سريع ودائم للأزمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شيه قوله للصحفيين في موسكو اليوم إنني “حالياً في موسكو للمرة الثانية خلال العام الجاري من أجل مواصلة اتصالاتي ومشاوراتي والتنسيق مع الجانب الروسي” مضيفاً: “بمقدورنا معاً لعب دور في محاولة إيجاد حل دائم في سورية بأسرع وقت ممكن”.

وجدد شيه في آب الماضي الدعوة إلى بذل المزيد من الجهود لإحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة في سورية بالتوازي مع مواصلة عملية مكافحة الإرهاب فيها.